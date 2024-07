Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eiegntumsdelikte

Iserlohn / Letmathe (ots)

Zwischen vergangenem Mittwoch und gestern haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus Am Glockenturm in Kalthof einzubrechen. Sie hebelten dazu ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten mehrere Räume, zum möglichen Diebesgut gibt es noch keine konkreten Angaben. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. In der Wallstraße sind zudem Werkzeuge aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschwunden, die zurzeit renoviert wird. Die Tatzeit liegt hier in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. In der gleichen Nacht wurden zudem an der Karlstraße Gegenstände aus einem geparkten Pkw gestohlen, er wurde komplett durchwühlt. Ebenso waren Unbekannte in der Scherlingstraße in Hennen aktiv. Sie drangen zwischen vergangener Woche Mittwoch und dem gestrigen Mittwoch in eine Jugendeinrichtung ein, dazu beschädigten sie eine Scheibe mit einem Pflasterstein. Auch hier sucht die Polizei nach Hinweisen. In Lössel drangen Einbrecher zwischen dem 11.7. und Mittwochmorgen in das Innere eines Kindergartens an der Straße Zur Friedenseiche. Sie hebelten eine Tür auf, jedoch wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371 91990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell