POL-MK: Einbrecher unterwegs

Halver (ots) - Am Montagabend sind unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kampstraße eingedrungen. Sie entwendeten Bohrmaschinen aus einem Kellerabteil. Vermutlich geschah die Tat gegen 20:30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

