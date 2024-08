POL-LM: Bedrohung auf Kirmes +++ Wohnwagen beschädigt +++ Kind bei Verkehrsunfall verletzt +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++ Kunstwerk entlarvt

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bedrohung mit Messer auf Kirmes,

Waldbrunn - OT Hausen, Langstraße, Samstag, 10.08.2024, 02:30 Uhr

(cw)Ein 18-Jähriger wurde Freitagnacht auf der Kirmes in Waldbrunn-Hausen in einer sanitären Anlage durch einen unbekannten Mann mit einem Messer bedroht und beleidigt. Der Täter wird ca. 20 Jahre alt, von schlanker Statur mit schwarzen gelockten Haaren mit rasierten Seiten beschrieben. Er habe ein schwarzes Basecap der Marke Gucci getragen.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Wohnwagen beschädigt,

Limburg-Staffel, Im Staffeler Wald, Samstag, 10.08.2024, 17:15 Uhr bis Sonntag, 11.08.2024, 01:00 Uhr

(cw)Zwischen 17:00 Uhr und 01:00 Uhr am Samstagabend wurde ein abgestellter Wohnwagen durch Unbekannte in Limburg in der Straße "Im Staffeler Wald" beschädigt.

Gegen 01:00 Uhr bemerkte die Besitzerin Beschädigungen an einem Fenster und der Tür des geparkten Wohnwagens, welche bei dem Versuch entstanden waren, den Wohnwagen zu öffnen. Sowohl die Tür als auch das Fenster hielten den Versuchen jedoch stand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei in Limburg bittet in dem Zusammenhang um Hinweise. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Hadamar, OT Faulbach, Hauptstraße, Sonntag, 11.08.2024, 20:00 Uhr

(cw)Zu einem folgenreichen Zusammenstoß zwischen einem Kleinkind und einem PKW kam es am Sonntagabend in Hadamar-Faulbach in der Hauptstraße. Das Kind wurde dabei verletzt.

Eine 41-Jährige befuhr am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr die Hauptstraße. Nach ersten Ermittlungen der Polizei lief unvermittelt ein 2-jähriger Junge zwischen Fahrzeugen auf die Straße und wurde vom PKW der vorbeifahrenden Frau erfasst. Zur Versorgung des Kindes wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der 2-Jährige wurde in ein Gießener Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr für das Kind besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

4. Bei Fußstreife Kunstwerk entlarvt,

Limburg, Neumarkt, Samstag, 10.08.2024, 14:00 Uhr

(cw)Einer Fußstreife der Polizeistation Limburg fielen am Samstagnachmittag in der Fußgängerzone in Limburg zwei Personen und eine Sandskulptur auf. Eine Kontrolle der Skulptur verlief unerwartet.

Als "mehr Schein als Sein" könnte man das Ergebnis der Kontrolle einer Streife der Polizeistation Limburg bezeichnen. Eine Frau und ein Mann verweilten vor einem als Sandhund beschriebenen Kunstwerk und wischten mit einem Pinsel über den Sand. Die Kollegen blieben skeptisch und konnten feststellen, dass sich unter der Plane eine Schablone befand, die den Hund darstellte und die Arbeit merklich erleichterte. Nach einer Prüfung vor Ort ergaben sich zunächst keine Hinweise auf eine Straftat.

