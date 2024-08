PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Raub auf Fahrradweg +++ Einbruch in Linienbus +++ Reifen zerstochen +++ Pkw hält Aufbruchsversuch stand +++ Unfall mit Personenschaden +++ Verkehrsunfallflucht

1. Raub von Pedelec,

Villmar, Leinpfad zwischen Villmar und Runkel, Montag, 12.08.2024, 21:30 Uhr

(cw)Bereits am Montagabend kam es zu einem Raub eines Pedelecs zwischen Villmar und Runkel. Die Polizei sucht nach zwei Tätern. Ein 40-Jähriger aus Altendiez befuhr gegen 21:30 Uhr mit seinem E-Bike den Leinpfad als er von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Nachdem der Mann anhielt, wurde er unvermittelt von beiden angegriffen und vom Pedelec gestoßen wurde. Nachdem dem 40-Jährigen leicht verletzt die Flucht gelang, nahmen die beiden Täter nicht nur das Fahrrad, sondern auch seine Geldbörse an sich. Die beiden Täter werden zwischen 16 und 25 Jahren, als dünn und 165 cm bzw. 170 cm groß beschrieben. Der größere Täter habe sehr kurze blonde Haare und der Kleinere eine dunkle Kappe getragen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei ebenfalls nach einem Pedelec - Damen City Bike der Marke Prophet. Auffällig sind einige Beschädigungen, wie ein reparierter Lichtschalter am Lenker und eine mit Kabelbinder befestigte Magnetscheibe. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrrads Angaben machen können, sich an die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu wenden.

2. Einbruch in Linienbus,

Weilburg, Waldhäuser Weg, Montag, 12.08.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 13.08.2024, 09:00 Uhr

(cw)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde in Weilburg ein am Straßenrand abgestellter Linienbus aufgebrochen. Diverse Gegenstände wurden entwendet.

Der Fahrer des Linienbusses stellte diesen gegen 18:00 Uhr im Waldhäuser Weg am Straßenrand ab. Im Verlauf der Nacht schlugen Unbekannte eine Scheibe ein und entwendeten neben dem Kfz-Schlüssel auch Unterlagen und eine Geldkassette mit Wechselgeld. Dabei entstand ein höherer Sachschaden von 2.000 Euro.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Reifen zerstochen und Kotflügel zerkratzt, Runkel, Bahnhofstraße, Freitag, 02.08.2024, 13:30 Uhr bis Dienstag, 13.08.2024, 10:30 Uhr

(cw)Bereits zwischen dem 02.08.2024 und dem 13.08.2024 wurde ein in Runkel abgestellter schwarzer BMW Ziel von Vandalen.

Unbekannte nahmen den abgestellten BMW in der Bahnhofstraße in Runkel ins Visier und zerstachen zwei Reifen des PKW. Auch wurde der Kotflügel zerkratzt. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruchversuch in PKW,

Hadamar, Freiherr-von-Stein-Straße, Montag, 12.08.2024, 15:30 Uhr bis 13.08.2024, 09:00 Uhr

(cw)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen versuchten Unbekannte einen PKW in Hadamar aufzubrechen.

Kein Diebesgut, dafür ein hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Versuchs in einen in der Freiherr-von-Stein-Straße geparkten PKW der Marke Ford einzubrechen. Im Verlauf der Nacht bzw. des Abends versuchten Unbekannte, eine Tür bzw. ein Fenster des Ford aufzuhebeln. In das Innere des Fahrzeugs gelangten die Täter nicht. Die Polizei in Limburg sucht in diesem Fall Zeugen, die in Bezug auf die Tat Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

5. Unfall mit drei leichtverletzten Personen, B 49, Fahrtrichtung Limburg, kurz vor der Abfahrt Offheim, Mittwoch, 14.08.2024, 00:04 Uhr

(cw)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem folgenreichen Verkehrsunfall auf der B49 kurz vor der Abfahrt Offheim. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Kurz nach Mitternacht befuhr der 59-jährige Fahrer eines Skoda die B 49 in Richtung Limburg. Kurz vor Abfahrt Offheim kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf einer ebenfalls in Richtung Limburg fahrenden 32-Jährigen und ihres 29-jährigen Begleiters. Nach dem Unfall, der nach ersten Ermittlungen der Polizei auch durch die Handynutzung des 59-Jährigen mitverursacht wurde, sind alle drei Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden. Damit nicht genug, stellten die Beamten bei dem Fahrer auch eine Alkoholisierung fest. Neben einer Blutentnahme wurde auch der Führerschein des 59-Jährigen beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

6. Verkehrsunfallflucht,

Weinbach-Gräveneck, Lindenstraße, Sonntag, 11.08.2024, 20:45 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 09:00 Uhr

(cw)In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Weinbacher Ortsteil Gräveneck.

Nachdem der Fahrer seinen Dacia in der Lindenstraße auf seinem Grundstück abgestellt hatte, kam es in der folgenden Nacht zu einer Beschädigung. Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein Fahrer oder eine Fahrerin beim Wenden die Front des Dacia, flüchtete vom Unfallort und verursachte einen Schaden von ca. 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 zu wenden.

