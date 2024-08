PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mehrere Polizeieinsätze in Waldbrunn +++ Diebstahl von Motorroller +++ Streitigkeit in Lokal +++ Schockanrufe in Limburg

Weilburg +++ Verkehrsunfall auf der BAB 3

Limburg (ots)

1. Polizeieinsätze in Waldbrunn,

Waldbrunn-Hintermeilingen, Oberdorfstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 21:50 Uhr und Waldbrunn-Hausen, Laubstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 19:46 Uhr

(cw)Zwei Meldungen über Schusswaffen beschäftigten am Donnerstagabend die Polizei in Waldbrunn. Zunächst wurde die Polizei gegen 19:45 Uhr nach Waldbrunn-Hausen gerufen. In der Laubstraße beobachtete ein Zeuge einen Mann, welcher scheinbar mit einem Gewehr durch die Straße lief. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten nach Hausen, konnten die Person jedoch nicht mehr antreffen. Es blieb bei dieser einen Meldung. Aus der Oberdorfstraße in Waldbrunn-Hintermeilingen erreichte die Polizei circa zwei Stunden später, gegen 21:50 Uhr, der Notruf, dass eine Person aus einem Fenster heraus geschossen habe. Umgehend entsandte Streifen der Polizeistation Limburg konnten die Person außerhalb der Wohnung festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde anschließend das Haus des Schützen durchsucht. Dabei konnte die nach jetzigem Erkenntnisstand genutzte Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner bestand letztendlich nicht, verletzt wurde die Schüsse niemand. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun mehreren Ermittlungsverfahren stellen.

2. Diebstahl von Motorroller,

Weilburg, Hainallee, Freitag, 16.08.2024, 0:00 Uhr bis 04:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag entwendeten unbekannte Täter einen abgestellten Motoroller in Weilburg. Der in der Hainallee abgestellte Motorroller war zwischen 0:00 Uhr und 4:00 Uhr Ziel von unbekannten Tätern. Nachdem die Wegfahrsperre überwunden war, entwendeten sie den Roller, ließen ihn aber auf einem abgelegenen Parkplatz in der Nähe zurück. Jedoch wurden noch Handschuhe und eine Jacke aus der Ablage entwendet.

Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Streitigkeiten in Lokal,

Limburg, Grabenstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 23:35 Uhr

(cw)Streitigkeiten auf der Tanzfläche waren Donnerstagnacht der Auslöser für eine Auseinandersetzung in Limburg.

Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei in Limburg über einen Streit zwischen mehreren Personen in der Grabenstraße alarmiert. Vor Ort beruhigte sich die Situation schnell. Es stellte sich heraus, dass ein ungebührliches Verhalten auf der Tanzfläche die Situation eskalieren ließ. Nach Befragung aller Personen kam es zu keinen Straftaten.

4. Zahlreiche Anrufe von "falschen Polizeibeamten", Landkreis Limburg / Weilburg, Donnerstag, 15.08.2024

(ro)Im Landkreis Limburg / Weilburg kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Anrufen von "falschen Polizeibeamten". Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Die Betrüger haben es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

Pressemeldung für die Polizeiautobahnstation

5. Motorradfahrer auf BAB 3 verunfallt,

BAB 3 zwischen den Anschlussstellen Limburg Nord und Diez, Fahrtrichtung Köln, Freitag, 16.08.2024, 10:13 Uhr

(cw)Zu einem Verkehrsunfall mit einem längeren Rückstau kam es am Freitagmorgen auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln im Bereich Limburg. Um 10:13 Uhr musste der Fahrer eines Renault auf dem linken Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez verkehrsbedingt abbremsen. Ein 64-jähriger Motorradfahrer übersah dies, kollidierte mit dem Renault und kam zu Fall. Dabei zog dieser sich schwere aber nach aktuellem Stand nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Zur Behandlung wurde der Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall und die anschließenden Rettungsmaßnahmen kam es zu einem größeren Verkehrsstau von über 10 Kilometern.

