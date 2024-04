POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.04.2024

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit vom 27.04.2024, ca. 17:00 Uhr, bis zum 28.04.2024, ca. 11:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen in der Straße "An der Landesbahn" abgestellten PKW Audi. Mittels eines spitzen Gegenstands wurde der PKW zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Rufnummer (05381) ...

mehr