Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 28.04.24

Goslar (ots)

Lengde: Farbschmiererei

Vermutlich in der Nacht vom 26.04.24, 18:00 Uhr - 27.04.24, 09:00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Außenwand einer Scheune in der Hauptstraße in Lengde. Über eine Fläche von etwa 22x4 Metern wurde ein Schriftzug in silberner Farbe durch den Unbekannten aufgesprüht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt das PK Bad Harzburg unter 05322-5548-0 entgegen.MAP

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell