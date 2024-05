Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg - Diebstahl einer Wellenliege

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.05.2024:

Jesberg

Diebstahl einer Wellenliege

Tatzeit: Sonntag, 12.05.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 15.05.2024, 09:45 Uhr

Am gestrigen Nachmittag wurde der Diebstahl einer Wellenliege im Bereich Jesberg bei der Polizeistation in Schwalmstadt zur Anzeige gebracht. Die Wellenliege befand sich auf einer Streuobstwiese im Steinackerweg in Jesberg-Densberg, direkt an dem dortigen Fahrradweg. Wie die 60-jährige Anzeigenerstatterin aus Jesberg mitteilte, sei die Liege mittels einer Metallkette an einem nahegelegenen Baum gesichert gewesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten die unbekannten Täter die Kettensicherung gewaltsam und stahlen im Anschluss die Wellenliege im Wert von 800,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell