POL-HR: Schwalmstadt/Bonn - LÖSCHUNG - Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Sabrina W. aus Schwalmstadt

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.05.2024: Fritzlar Tatzeit: Mittwoch, den 08.05.24 um 01:30 Uhr bis 07:30 Uhr Am Mittwochmorgen versuchten Unbekannte in der Straße "Am Zollstock" in Fritzlar in ein Gewerbeobjekt einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Anschluss wurden die ...

mehr