Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Kontrollen im Gaststättengewerbe - Illegales Glücksspiel

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.05.2024:

Homberg

Kontrollen im Gaststättengewerbe - Illegales Glücksspiel

Zeit: Dienstag, 14.05.2023, 15:30 bis 21:00 Uhr

Am Dienstag, 14.05.2024, wurden im Bereich Homberg mehrere Gaststättenkontrollen im Zusammenhang mit dem Verdacht der Ausübung des illegalen Glücksspiels durchgeführt. Im Rahmen der durch die Polizei initiierten gemeinsamen Kontrollaktion von Polizei, dem Ordnungsamt Homberg, des Finanzamtes Kassel, sowie der Gewerbeaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises wurden insgesamt drei Schankbetriebe und eine Spielothek im Einsatzzeitraum kontrolliert.

In einer Gaststätte wurde hinter einer Spiegeltür ein verstecktes Hinterzimmer mit mehreren in Betrieb befindlichen und illegal aufgestellten Glückspieleautomaten durch die Einsatzkräfte aufgefunden. In einer weiteren Gaststätte wurden ebenfalls mehrere in Betrieb befindliche Glückspielautomaten festgestellt, die dort ebenfalls ohne Genehmigung aufgestellt waren. Alle sieben illegal aufgestellten Automaten wurden polizeilich beschlagnahmt und dankenswerterweise durch das hinzugerufene Technische Hilfswerk der Ortsgruppe Homberg abtransportiert. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels gegen die Betreiber gefertigt.

Neben den zwei Strafanzeigen wurden auch acht Ordnungswidrigkeiten nach der Spielverordnung (SpielV) festgestellt, die in eigener Zuständigkeit durch den Ordnungsbehördenbezirk Homberg verfolgt werden.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die behördenübergreifende Zusammenarbeit erneut als sehr praxisnah und überaus zielführend darstellte. In Zukunft sind gleichgelagerte Kontrollmaßnahmen im Schwalm-Eder-Kreis angedacht.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell