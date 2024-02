POL-Pforzheim: (PF) Illingen - Einbruch in Firmengebäude

Pforzheim (ots) - Nach dem Brand eines Fahrzeugs im Stadtteil Dillweisenstein am Dienstagabend ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ein Hinweisgeber meldete gegen 20:15 Uhr über Notruf ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hirsauer Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der VW bereits in Vollbrand. Ein in unmittelbarer Nähe stehendes Fahrzeug, ...

