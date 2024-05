POL-HR: Borken - Einbruch in Getränkemarkt - Täterfestnahme

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.05.2024: Fritzlar Versuchter Einbruch in Reifenlager Samstag, 11.05.2024, 02:18 Uhr bis Samstag, 11.05.2024, 08:00 Uhr Unbekannte Täter haben versucht in ein Reifenlager einer Kfz.-Werkstatt in der Straße "Am Zollstock" in Fritzlar-Lohne einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten hierbei zwei vor der Werkstatt aufgestellte Container ...

mehr