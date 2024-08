PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: PKW von Unbekannten zerkratzt+++Verkehrsunfall mit leicht verletzem Kind+++Sachbeschädigung an Fahrzeug+++Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, Zeugen gesucht

Limburg

1. PKW von Unbekannten zerkratzt,

Hadamar, Grünborner Weg Samstag, 17.08.2024, 18:30 Uhr bis Sonntag, 18.08.2024, 17:00 Uhr

(ms) In Hadamar beschädigte ein Unbekannter am Wochenende mutwillig ein Fahrzeug. Zwischen Samstag- und Sonntagabend näherte sich der Täter einem gegenüber der Hausnummer sechs im Grünborner Weg geparkten weißen Peugeot 2008. Anschließend zerkratzte die unbekannte Person die rechte Fahrzeugseite vom Fahrzeugheck bis zur Beifahrerseite sowie auf der Motorhaube. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Verkehrsunfall mit leicht verletzem Kind, Hadamar, Bäckergäßchen, Montag, 19.08.2024, 13:50 Uhr

(ms) Am Montagnachmittag ereignete sich in Hadamar ein Verkehrsunfall, infolgedessen ein Kind leicht verletzt wurde. Gegen 13:50 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem weißen Ford Focus die Obergasse in absteigender Fahrtrichtung. Gleichzeitig fuhr ein 5-jähriger Junge auf einem Fahrrad die Einbahnstraße "Bäckergäßchen" lang. Als die Fahrerin des Ford auf Höhe der Hausnummer eins war, kam ihr plötzlich der 5-Jährige aus der Einbahnstraße entgegen. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Kind, das sich bei dem Unfall Kratzer und Schürfwunden zuzog. Zur weiteren Behandlung wurde der 5-jährige Junge in ein Krankenhaus gebracht.

3. Sachbeschädigung an Fahrzeug,

Hadamar, Sudetenstraße, Samstag, 17.08.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 19.08.2024, 08:00 Uhr (ms) Vergangenes Wochenende wurde in Hadamar ein PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Samstagabend und Montagmorgen die Fahrertür eines in der Sudetenstraße geparkten grauen VW Touran. Der Sachschaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, Zeugen gesucht, Hadamar, Kirchgasse Samstag 17.08.2024, 19:34 Uhr

(ms) Am Samstagabend geschah in Hadamar ein Verkehrsunfall, durch den sich ein betrunkener 43-Jähriger Fahrradfahrer leicht verletzte. Gegen 19:30 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem PKW die Kirchgasse in Hadamar in absteigender Richtung. Der Fahrradfahrer fuhr gleichzeitig auf der Kirchgasse in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Liebfrauenkirche verstieß die Unbekannte gegen das Rechtsfahrgebot, wodurch der 43-Jährige ausweichen musste. Hierdurch kam er mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich leicht. Es ist jedoch zu keiner Berührung zwischen dem PKW und Fahrrad gekommen. Die Frau hielt daraufhin an und stieg aus. Laut den Angaben des Mannes habe sie sich weder nach seinem Gesundheitszustand erkundigt, noch habe sie ihre Personalien angegeben. Anschließend stieg die Unbekannte wieder in ihr Fahrzeug und fuhr in Richtung Hadamar Innenstadt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Ein Rettungswagen behandelte den 43-Jährigen kurzzeitig, eine weitere Behandlung wurde durch ihn jedoch abgelehnt. Währenddessen wurde bei dem Mann ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen wert von 1,95 Promille. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

