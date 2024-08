Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am 15.08.2024 gegen 11:15 Uhr beabsichtigte ein Motorradfahrer, gleich mehrere Fahrzeuge einer Kolonne auf der L379 in Fahrtrichtung Hallgarten auf einmal zu überholen. Ein vor ihm fahrender Autofahrer setzte ebenfalls zum Überholvorgang an. Der Biker konnte nicht mehr bremsen und krachte in den Pkw. Nach aktuellem Ermittlungsstand verletzte er sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte den 63-Jährigen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das beschädigte Motorrad wurde abtransportiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, der Rettungsdienst und die Polizei.

