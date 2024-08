POL-PDKL: Absperrpfosten mit unbekannter Herkunft

Landstuhl (ots) - Leichte Beute hatte ein Dieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. In der Römerstraße entwendete dieser eine Geldbörse aus einem dort geparkten PKW. Vermutlich war dieser unverschlossen. Im Geldbeutel befanden sich zahlreiche Dokumente und Bankkarten des Geschädigten. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Viele Wege -auch zu Behörden- sind in solchen Fällen erforderlich um Ersatz zu beschaffen. Neben der nun zu investierenden Zeit und dem Mehraufwand ...

mehr