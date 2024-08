POL-PDKL: Schleichweg benutzt - fatale Folgen

Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Sonntagmittag gerieten zwei Kunden in den Räumlichkeiten des Rasthofes in Streit, weshalb es zur Verständigung der Polizei kam. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde sodann festgestellt, dass es sich bei den Streithähnen um LKW-Fahrer handelt, welche dort gerade ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten wahrnahmen. Unübersehbar waren die Personen jedoch so stark betrunken, dass bei ihnen die Führerscheine und Ladepapiere ...

