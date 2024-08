PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl auf Tankstellengelände +++ Wohnungseinbruch +++ Roller entwendet +++ Diebstahl aus Handtasche +++ Snackautomat aufgebrochen +++ Unfallflucht mit Personenschaden

Limburg (ots)

1. Alkohol aus Tankstelle gestohlen,

Limburg, Eschhofen, Brüsseler Straße, Samstag, 17.08.2024, 23:20 Uhr

(cw)Samstagnacht kam es zu einem Diebstahl von Alkohol aus einer Tankstelle in Limburg-Eschhofen. Fußballfans hatten dort eine Pause eingelegt.

Gegen 23:20 Uhr meldete eine Mitarbeiterin der Tankstelle in der Brüsseler Straße, dass sich auf der Tankstelle mehrere Reisebusse mit Fußballfans befänden. Mehrere dieser Fans betraten den Verkaufsraum und stahlen aus den Regalen Alkohol. Bevor die Polizei eintraf, hatten die Busse die Tankanlage bereits wieder verlassen. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 100 Euro beziffert.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Dornburg, Frickhofen, Vor Seitert, Donnerstag, 17.05.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 18.08.2024, 15:00 Uhr

(cw)Ein Einfamilienhaus im Dornburger Ortsteil Frickhofen war im Verlauf des letzten Wochenendes das Ziel von Einbrechern.

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten die Täter zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag aus, um in das Haus in der Straße "Vor Seitert" einzubrechen und dieses nach Wertsachen zu durchsuchen. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor, auch ist nach aktuellem Stand nichts über das Stehlgut bekannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Bürgerinnen und Bürger, die in der Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Diebstahl von Motorroller,

Elz, Weberstraße, Samstag, 17.08.2024, 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(cw)Am Samstag wurde in Elz ein Motorroller am helllichten Tage entwendet.

Zwischen 7:00 Uhr und 13:00 Uhr stahlen Unbekannte in der Weberstraße den vor einer Garage abgestellten Roller. Es handelt sich um eine blau-weiße Suzuki mit dem Versicherungskennzeichen "019 NDT". Die Polizei in Limburg sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Motorrollers machen können und erbittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 Hinweise.

4. Handtasche auf Flohmarkt gestohlen,

Limburg, Mundipharmastraße, Sonntag, 18.08.2024, 14:30 Uhr

(cw)Eine Einkaufs- und Handtasche wurden am Sonntag auf dem Flohmarkt in Limburg gestohlen.

Eine günstige Gelegenheit bot sich für den oder die Täter gegen 14:30 Uhr auf dem Flohmarkt in Limburg, denn eine 69-Jährige hatte beide Taschen unbeaufsichtigt abgestellt. Als die Frau zurückkam, waren die Taschen nicht mehr am Abstellort. Neben Waren im Wert von circa 70 Euro dürfte der Verlust sämtlicher Ausweispapiere noch schwerer wiegen. Hinweise auf den oder die Täter liegen zurzeit nicht vor. Besucherinnen und Besucher des Marktes, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Snackautomat aufgebrochen,

Weilburg, Bahnhofstraße, Sonntag, 18.08.2024, 04:00 Uhr

(cw)Ein unbekannter Täter brach in der Nacht auf Sonntag einen Snackautomaten in Weilburg auf. Mit roher Gewalt öffnete ein Mann gegen 4:00 Uhr in der Bahnhofstraße einen dort aufgestellten Snackautomaten. Dieser hielt den rabiaten Versuchen nicht stand. Aus dem Inneren wurde eine Geldkassette mit Bargeld in geringer Höhe entwendet. Höher fällt der Sachschaden aus, der mit circa 900 Euro beziffert wird. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer unbekannten, komplett schwarz bekleideten Person. Weiter soll dieser eine weiße FFP2-Maske und einen roten Rucksack getragen haben. Wer Hinweise zu der Person oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Nach Verkehrsunfall mit Personenschaden geflüchtet, Runkel, Landesstraße 3448, zwischen Dehrn und Eschhofen, Sonntag, 18.08.2024, 18:40 Uhr

(cw)Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es Sonntagabend auf der Landesstraße 3448 zwischen den Ortsteilen Dehrn und Eschhofen. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall von der Unfallstelle. Ein 16-Jähriger aus Runkel befuhr mit seinem Kraftrad die L 3448 zwischen den beiden Ortsteilen. In Fahrtrichtung Eschhofen stand zur gleichen Zeit ein silberner Audi in der Einfahrt zu dem dortigen Sportplatz. Als der Jugendliche an dem Audi vorbeifuhr, setze dieser sich in Bewegung und es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige verletzte sich leicht am rechten Fuß, fuhr jedoch noch selbstständig nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei und den Rettungsdienst. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

