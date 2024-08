PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Reifenstecher unterwegs +++ PKW zerkratzt +++ Unfallflucht

Limburg (ots)

1. Reifenstecher in Limburg,

Limburg, Schaumburger Straße / Joseph-Schneider-Straße, Dienstag, 20.08.2024, 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(cw)In der Limburger Innenstadt wurden am Dienstagnachmittag mehrere PKW beschädigt.

Zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums "WERKStadt" sowie in der Schaumburger Straße insgesamt zehn beschädigte Fahrzeuge festgestellt. An allen Fahrzeugen wurde mindestens ein Reifen zerstochen. Eine Zeugin konnte den Täter weglaufen sehen und beschreibt diesen als jungen, schmalen Mann mit südländischer Erscheinung. Er habe dunkle kurze Haare und trug dunkle Kleidung. Die Polizei in Limburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben in der Sache machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. PKW zerkratzt,

Elz, Schillerstraße, Freitag, 16.08.2024, 14:00 Uhr bis Samstag, 17.08.2024, 14:00 Uhr

(cw)Zwischen Freitag und Samstag wurde in Elz ein PKW stark zerkratzt. Ein in der Schillerstraße abgestellter Skoda wurde zwischen Freitag- und Samstagmittag Ziel von Vandalen. Bei der Tat wurden beide Seiten des PKW zerkratzt, so dass von einem höheren vierstelligen Schaden ausgegangen wird. Da bisher keine Hinweise auf den Täter oder die Täter vorliegen, werden Zeuginnen oder Zeugen der Tat gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz, Limburg, Eschhofen, Londoner Straße, Dienstag, 20.08.2024, 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr

(cw)Eine Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Limburg. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Einen deutlichen Schaden hinterließ eine unbekannte Person auf dem Parkplatz des eines Baumarktes in der Londoner Straße. Ein 68-Jähriger hatte seinen Dacia Duster zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz geparkt. Als er zu dem PKW zurückkam, musste er einen Schaden am Kotflügel feststellen. Der Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

