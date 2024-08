POL-LM: Diebstähle aus PKW +++ PKW-Türen zerkratzt +++ Trickdiebstahl in Wohnung +++ Verfolgungsfahrt auf der BAB 3

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Gegenstände aus PKW entwendet,

Runkel, Ennerich, Hammerstraße und "Im Langgarten", Mittwoch, 21.08.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 22.08.2024, 12:50 Uhr

(cw)Aus mehreren PKW in Runkel wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag diverse Gegenstände entwendet. Das erste Fahrzeug parkte zwischen 19:00 Uhr und 6:50 Uhr in der Straße "Im Langgarten". Im Laufe der Nacht entwendete ein Täter aus dem Innenraum des abgestellten Audi eine Armbanduhr sowie ein Messwerkzeug. Es entstand ein Schaden von 360 Euro. Das zweite Fahrzeug stand auf einem Grundstück in der Hammerstraße. Zwischen 21:00 Uhr und 12:00 Uhr stahl ein Täter eine Geldbörse aus dem Innenraum des Fahrzeugs. In der Geldbörse befand sich auch eine Kreditkarte, die am Folgetag bereits widerrechtlich benutzt wurde. Die Polizei in Limburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

Bitte prüfen Sie nach jedem Schließvorgang Ihres Kfz, ob die Türen auch sicher abgeschlossen sind. Technische und menschliche Ursachen können das Schließen verhindern. Machen Sie es den Dieben nicht zu leicht und lassen Sie keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück, denn "Gelegenheit macht Diebe".

2. Sachbeschädigung an PKW,

Weilburg, Odersbach, Am Steinbühl, Donnerstag 22.08.2024, 5:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(cw)Ein abgestellter PKW wurde Donnerstagvormittag in Weilburg beschädigt. Eine 60-Jährige stellte ihren Dacia um 5:30 Uhr in Odersbach in der Straße "Am Steinbühl" auf dem Parkplatz eines dortigen Krankenhauses ab. Als die Fahrerin um 12:30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass beide Türen der Beifahrerseite beschädigt worden waren. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 40 entgegen.

3. Ehepaar in Wohnung bestohlen,

Weilburg, Kruppstraße, Freitag, 23.08.2024, 11:00 Uhr

(cw)Zu einem Trickdiebstahl kam es am heutigen Freitag in Weilburg. Gegen 11:00 Uhr gaben sich zwei Männer in der Kruppstraße als Mitarbeiter des Wasserwerks aus. Man müsse die Wasserleitungen überprüfen und benötige daher den Zugang zur Wohnung. Auf diesem Wege täuschten die beiden eine 67-jährige Frau und ihren 72-jährigen Ehemann. Während ein Täter das Ehepaar ablenkte, durchsuchte der zweite die komplette Wohnung. Nach aktuellem Stand wurden mehrere hundert Euro Bargeld und Schmuck in vierstelliger Höhe gestohlen. Von beiden Tätern liegen Personenbeschreibungen vor. Einer der Männer wird als circa 35 Jahre, 180cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild und kräftiger Statur beschrieben. Er habe dunkle, kurze gegelte Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet gewesen soll er mit einer blauen Arbeitslatzhose und dunklem T-Shirt. Beide Unterarme seien tätowiert gewesen. Der zweite Täter wird von der Erscheinung gleich beschrieben, sei jedoch etwas kleiner und schlank. Er habe kurze, nach hinten gegelte, Haare und trug eine dunkelblaue Jeans, ein dunkles Longsleeve und darüber eine Weste. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

4. Verfolgungsfahrt auf der BAB 3,

Bundesautobahn 3, Gemarkung Bad Camberg, Donnerstag, 22.08.2024, 22:45 Uhr

(cw)Zu einer Verfolgungsfahrt kam es Donnerstagnacht auf der Bundesautobahn 3 im Bereich Bad Camberg. Die Fahrerin muss sich mehreren Ermittlungsverfahren stellen. Einer Streife der Autobahnpolizei Medenbach fiel gegen 22:45 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt Idstein ein BMW auf. Dieser beschleunigte stark und gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Als die Beamten der Fahrerin des BMW durch das Einschalten des Blaulichtes signalisierten, dass diese kontrolliert werden sollte, gab sie stattdessen Vollgas und überholte andere Verkehrsteilnehmer nicht nur rechts, sondern auch auf dem Standstreifen. Weiterhin führte sie mehrfach unvermittelt Gefahrenbremsungen durch, was andere PKW zum Abbremsen nötigte. Am Ende einer Baustelle hielt die Fahrerin den BMW an, so dass eine Kontrolle stattfinden konnte. Der 30-jährigen Fahrerin drohen nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und einem Verstoß gegen das Waffengesetz, da die Frau illegal eine Schreckschusswaffe mit sich führte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der 30-Jährigen beschlagnahmt. Durch die waghalsigen Fahrmanöver dürften noch weitere, bisher unbekannte Personen durch die Frau gefährdet worden sein und kommen als Zeugen in Frage. Diese Personen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Medenbach unter der Rufnummer (0611) 345 - 4140 in Verbindung zu setzen.

