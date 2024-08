PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: handgreiflicher Zahlstreit+++Trunkenheitsfahrten+++brennendes Fahrradgespann+++Körperverletzung+++Verkehrsunfall mit Sachschaden

Limburg (ots)

1. Körperverletzung an Schnellrestaurant / Alkohol am Steuer

65552 Limburg, Brüsseler Straße, Samstag, 24.08.2024, 00:50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen ist am Autoschalter eines Schnellrestaurants ein Zahlstreit entbrannt, in dessen Verlauf der Kunde gegenüber dem Restaurantmitarbeiter übergriffig wurde und ihn leicht am Arm verletzte. Zudem roch der 18jährige Limburger nach Alkohol. Da für ihn als Fahranfänger absolutes Alkoholverbot am Steuer gilt, muß er sich nun wegen zweier Strafanzeigen verantworten.

2. Betrunken Auto gefahren und Polizisten beleidigt

65555 Limburg, Kapellenstraße, Samstag, 24.08.2024, 17:30 Uhr

Im Rahmen der Streife wurden zwei Beamte der Limburger Polizei auf einen Autofahrer aufmerksam, der Probleme hatte, die Fahrspur zu halten. Im Rahmen der Kontrolle wurde klar, daß der Mann unter Alkoholeinfluß stand. Er wurde festgenommen und für Folgemaßnahmen auf die Dienststelle transportiert. Hier begann er plötzlich, die eingesetzten Beamten wüst zu beleidigen. Ihn erwarten somit nun zwei Anzeigen. Nach Abschluß der strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

3. E-Bike samt Hänger gerät in Brand - Rettungshubschrauber im Einsatz

65589 Hadamar, Siegener Straße Einmündung L 3278, Samstag, 24.08.2024, 18:30 Uhr

Ein Zeuge wurde auf ein in Brand stehendes Gespann aufmerksam (Fahrrad samt Anhänger) und alarmierte die Feuerwehr. Scheinbar wurden auf dem Anhänger u.a. auch Gaskartuschen transportiert, die aufgrund der entstandenen Hitze explodierten. Hierdurch erlitt der Besitzer des Gespanns Verbrennungen. Der Mann wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht und konnte noch nicht zum Sachverhalt befragt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einem Unglücksfall ausgegangen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Gefährliche Körperverletzung

65549 Limburg, Dr. Wolff-Straße, Samstag, 24.08.2024, 20:35 Uhr

Nachbarn gerieten in Streit, woraufhin zwei Beschuldigte auf einen Geschädigten einschlugen und sogar eintraten. Der Geschädigte erlitt eine Fraktur im Gesichtsbereich, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Die beiden Beschuldigten waren geflüchtet, sind aber namentlich bekannt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

5. Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet - Festnahme

65604 Elz, Rathausstraße, Sonntag, 25.08.2024, 02:10 Uhr

Zeugen beobachteten einen Autofahrer, der gegen an der Straße befindliche Poller gefahren ist und vom Unfallort weg fuhr. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift durch Kollegen der Landespolizei Rheinland-Pfalz angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Anschluß daran wurde der Mann entlassen.

aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Weilburg:

1. Sachschadensunfall auf B49

B49 Löhnberg - Weilburg

Unfallzeit: 25.08.2024, 00:41 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 23-jähriger Mann aus Hadamar mit seinem Pkw Audi A5 die B49 von Gießen kommend in Richtung Limburg. Zwischen Löhnberg und Weilburg verlor er auf Grund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam der PKW im hohen Gras zum Stillstand. Nachdem bei dem Fahrer eine Fahruntüchtigkeit ausgeschlossen werden konnte, gelang es ihm mit Hilfe seiner hinzugekommenen Familie den PKW wieder auf die Straße zu ziehen. Die Fahrbahn der B49 war bis 01:40 Uhr beeinträchtigt, der Sachschaden am PKW wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

