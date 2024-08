Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81, Lkr. Tuttlingen) Aquaplaningunfall auf der Autobahn - eine Person verletzt (01.08.2024)

GEisingen, A81 (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim zu einem Aquaplaningunfall gekommen. Der Ford Focus eines 32 Jahre alten Mannes geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, kam in der Folge nach links von der Straße ab, prallte gegen eine Betonleitwand und schleuderte von dort abgewiesen quer über die Fahrbahn, ehe er an den rechtsseitigen Schutzplanken liegen blieb. Der 32-Jährige erlitt dabei Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Reifen auf der Hinterachse des Wagens mit einer Profiltiefe von nur noch knapp 2,5mm an der Abfahrgrenze waren.

An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, der Schaden an den Schutzplanken dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin:

Bei Starkregen und/ oder bei auftretenden Aquaplaning gehen Sie vom Gas!

Verringern Sie ihre Geschwindigkeit deutlich!

Schalten Sie auch tagsüber ihr Abblendlicht ein!

Halten Sie einen größeren Abstand zu vor ihnen fahrenden Fahrzeugen!

Schalten Sie ihren Scheibenwischer auf die entsprechenden Sichtverhältnisse ein und vermeiden Sie, in Spurrillen zu fahren!

Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe ihrer Fahrzeugreifen! Es wird bei Sommerreifen eine Profiltiefe von 3 Millimetern und bei Winterreifen von 4 Millimetern empfohlen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell