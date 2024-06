Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - 61. Hessentag - Polizei zieht Bilanz

Homberg (ots)

Fritzlar

61. Hessentag - Polizei zieht Bilanz

Zeit: Montag, 03.06.2024, 10:00 Uhr

Der 61. Hessentag in der Dom- und Kaiserstadt ist vorüber und die Polizei zieht Bilanz.

Im Rahmen des Hessentags fanden neben einer Vielzahl von Musikevents auch etliche gesellschaftliche und politische Veranstaltungen verschiedenster Art statt. Unter den annähernd 520.000 Besucherinnen und Besuchern des Hessentags in Fritzlar befanden sich auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Politik.

In der Rückschau kann aus polizeilicher Sicht festgehalten werden, dass es ein sehr friedliches Fest ohne besondere Vorkommnisse war und die Polizei in nur wenigen Fällen einschreiten musste. Das Straftatenaufkommen bewegte sich im niedrigen zweistelligen Bereich. Neben Körperverletzungen, Diebstählen und Beleidigungen wurden auch Betrugsdelikte angezeigt, da bei den Einlasskontrollen von Musikveranstaltungen in mehreren Fällen gefälschte Tickets aufgetaucht sind.

Von Seiten der Polizei gilt allen Besucherinnen und Besuchern des Hessentags, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern von Fritzlar ein besonderer Dank, da die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Schutz der Veranstaltung auf großes Verständnis gestoßen sind und die Polizeiarbeit sehr positiv aufgenommen und unterstützt wurde.

"Ich bin sehr zufrieden und froh, dass wir alle dazu beitragen konnten, den Hessentag in Fritzlar zu einem tollen Fest zu machen. Die geringe Anzahl polizeilichen Einschreitens zeigt deutlich, wie sicher und friedlich das diesjährige Landesfest verlaufen ist. Mein anerkennender Dank gilt hierbei insbesondere unseren Kolleginnen und Kollegen, die mit sehr viel Engagement, Professionalität und Bürgernähe für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sorgten. Sie haben somit maßgeblich zum friedlichen Verlauf dieses 61. Hessentags beigetragen", so Kriminaldirektor Hartmut Konze, Polizeieinsatzleiter beim Hessentag in Fritzlar.

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell