Polizei Homberg

POL-HR: Festnahme nach Hitlergruß

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.06.2024:

Schwalmstadt

Am Freitagabend erhielt ein 26-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis gleich mehrere Anzeigen von der Polizei. Der Tatverdächtige zeigte gegen 19:45 Uhr auf dem Festplatz in Schwalmstadt Ziegenhain öffentlich den Hitlergruß. Nachdem aufmerksame Zeugen die Polizei in Schwalmstadt alarmierten, konnte der 26-Jährige vor Ort festgenommen werden. Hierbei leistete der Tatverdächtige körperlichen Widerstand und beleidigte diese Polizeibeamten mehrfach. Bei dem alkoholisierten Mann wurde auf der Dienststelle, nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung, eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss verblieb er im Polizeigewahrsam bis zu seiner Ausnüchterung.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell