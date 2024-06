POL-HR: Diebstahl von Arbeitsgeräten

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.05.2024: Wabern Tatzeit: Dienstag, 28.05.2024, 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr Am Dienstagvormittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg in Wabern ein. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt über die dortige Kellertür in das Wohnobjekt. ...

mehr