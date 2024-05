Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus; Diebe erbeuten EC-Karte und Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.05.2024:

Wabern

Tatzeit: Dienstag, 28.05.2024, 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Am Dienstagvormittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg in Wabern ein. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt über die dortige Kellertür in das Wohnobjekt. Danach wurden mehrere Räume durch die Unbekannten durchsucht. Aus dem Schlafzimmer nahmen die Diebe eine EC-Karte und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich mit.

Ob bei dem Einbruch ein Sachschaden am Wohnobjekt entstanden ist, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

