Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Altenwohnheim - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.05.2024:

Melsungen

Tatzeit: Samstag, den 25.05.24 14:00 Uhr bis Montag, den 27.05.24, 07:30 Uhr

Unbekannte sind im Laufe des letzten Wochenendes in ein Altenwohnheim in der Lindenbergstraße in Melsungen eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Die Polizeistation in Melsungen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Der Einbruch hatte sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zwischen Samstagmittag und Montagmorgen ereignet. Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster auf und gelangten so in einen Büroraum des Gebäudes. Die Unbekannten durchsuchten im Anschluss den Raum nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie aus einem Schrank einen Würfeltresor, indem sich Bargeld und Briefmarken befanden.

Mit dem Diebesgut flüchteten die unbekannten Täter anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Am Altenwohnheim entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell