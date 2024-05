Polizei Homberg

POL-HR: Cabrioverdeck im Parkhaus aufgeschnitten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.05.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 24.05.24, 09:30 Uhr bis 18:10 Uhr

Am vergangenen Freitag ist ein VW Cabriolet zum Ziel von unbekannten Tätern geworden. Der PKW stand zur Tatzeit im Parkhaus in der Straße Hexengäßchen in Schwalmstadt Treysa.

Die Unbekannten näherten sich dem Fahrzeug und schnitten das Stoffverdeck des Fahrzeuges auf. Im Anschluss erhielten sie Zugriff auf den Innenraum des PKW und durchwühlten diesen nach Wertgegenständen.

Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, muss derzeit noch ermittelt werden. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Schwalmstadt unter 06691/9430.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell