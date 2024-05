Polizei Homberg

POL-HR: 30-jähriger wurde Opfer eines Raubes; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.05.2024:

Frielendorf

Tatzeit: Montag, 27.05.2024, 17:45 Uhr

In der Straße "Zum Silbersee" in Frielendorf kam es am Montagabend zu einer Raubstraftat. Hierbei erbeuteten Unbekannte von einem 30-jährigen Mann aus Litauen einen Laptop, eine Spielkonsole und Bargeld.

Nach Schilderung des Opfers, befuhr dieser am Montagabend mit einem PKW die Straße "Zum Silbersee" in Frielendorf. Plötzlich stellte er einen Fahrzeug am Straßenrand fest, welches eine Panne vortäuschte. Die unbekannten Täter baten den Geschädigten mit seinem PKW anzuhalten, was dieser schlussendlich auch tat. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg das Opfer aus seinem Fahrzeug aus und begab sich zum Kofferraum, wo er einen Wagenheber aus dem PKW holen wollte. Unvermittelt sollen dann die Unbekannten auf das Opfer mit Tritten und Schlägen eingewirkt haben, sodass er schlussendlich zu Boden ging.Hierbei erlitt der Geschädigte, der sich zurzeit auf Montage in Deutschland befindet, Verletzungen im Gesicht.

Die unbekannten Täter raubten aus dem Kofferraum des Fahrzeugs ein Apple MacBook mit orangener Hülle, eine Playstation 5 sowie Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Von den Unbekannten liegt die nachfolgende Beschreibung vor:

1. Person:

- männlich - dunkler Teint - ca. 1,80 m groß - etwa 35-40 Jahre alt - bekleidet mit einer Sportshorts und einem grünen T-Shirt

2. Person:

- männlich - dunkler Teint - ca. 1,80 m groß - etwa 35-40 Jahre alt - bekleidet mit einer Sportshorts, Sportschuhe

3. Person:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - ca. 1,80 m groß - etwa 35-40 Jahre alt - bekleidet mit einer kurzen Jeanshose, einem weißen T-Shirt, Sportschuhe

Weitere Angaben zu den beteiligen Personen liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen, die am gestrigen Abend Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell