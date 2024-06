Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Streitigkeiten - mehrere Personen durch Reizgas leicht verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.06.2024:

Schwalmstadt

Streitigkeiten - mehrere Personen durch Reizgas leicht verletzt

Tatzeit: Samstag, 01.06.2024, 23:00 bis 23:19 Uhr

Nach Streitigkeiten auf dem Festgelände der "Salatkirmes" in Schwalmstadt-Ziegenhain wurde durch einen männlichen Tatverdächtigen Reizgas versprüht. Hierdurch wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Am Samstag, 01.06.2024, kam es gegen 23:00 Uhr auf der "Salatkirmes" in Ziegenhain nach anfänglichen Streitigkeiten aus Personengruppen heraus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 22-Jährigen aus Rotenburg an der Fulda und einer 14-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Laut Zeugenaussagen soll die 22-jährige Tatverdächtige die 14-jährige Geschädigte hierbei an den Haaren gezogen und sie geohrfeigt haben.

Nachdem sich die Situation vorerst beruhigt hatte gerieten beiden Personengruppen gegen 23:19 Uhr erneut aneinander. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Schwalmstadt hierbei Reizgas gegen eine 27-Jährige aus Neukirchen ein. Dadurch wurden vier weitere Personen die sich im unmittelbaren Nahbereich befanden ebenfalls leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um eine 28-Jährige und einen 38-Jährigen aus Neukirchen, eine 22-Jährige aus Rotenburg an der Fulda sowie eine 14-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Alle Personen erlitten leichte Augenreizungen und konnten nach ambulanter Versorgung vor Ort wieder entlassen werden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen dauern derzeit an und werden durch die Polizeistation Schwalmstadt geführt.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell