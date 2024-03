Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden waren am Mittwoch, 20. März 2024, 07:45 Uhr, das Ergebnis eines Auffahrunfalls in Delmenhorst.

Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem VW die Oldenburger Straße in Richtung Stadtmitte. Am Fußgängerüberweg in Höhe der Franz-Schubert-Straße musste er halten. Hinter ihm brachte ein 33-Jähriger aus dem Kreis Osnabrück einen Kleintransporter zum Stehen. Eine 27-Jährige aus Hude erkannte den stehenden Transporter zu spät und fuhr mit einem Audi auf das Heck auf. Dadurch wurde der Transporter gegen den VW geschoben.

Die 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und dort stationär aufgenommen. Die beiden anderen Fahrer galten als leicht verletzt. Der Audi und der Kleintransporter waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell