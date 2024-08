Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, L429, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei erwischt Graffitisprayer (02.08.2024)

Tuningen, L429 (ots)

Polizeibeamte des Reviers Spaichingen haben in den frühen Morgenstunden des Freitags einen Graffitisprayer auf der Landesstraße 429 zwischen der Abzweigung Weigheim und dem Kreisverkehr in Schura erwischt. Gegen 04.30 Uhr trafen sie den 33-Jährigen auf der derzeit gesperrten L429 an, als er gerade dabei war ein großflächiges Graffiti auf die Fahrbahn zu sprühen. Bei Erblicken der Polizei versuchte er noch sich in einem Gebüsch zu verstecken, konnte aber schließlich durch die Polizisten vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

