POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung im Rahmen einer Trunkenheitsfahrt

Homburg (ots) - Am 09.04.2024 kam es gegen ca. 22:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einem Fettbrand in einer privaten Küche in einem Mehrparteienanwesen in der Steinbachstraße in Homburg OT Erbach. Während der gesamten Einsatzdauer mussten Teile der Steinbachstraße vollgesperrt werden. Durch das Brandgeschehen wurde ein Bewohner des Mehrparteienanwesens leicht verletzt. An dem Küchenmobiliar entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Rückfragen von ...

