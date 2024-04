Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt

Homburg (ots)

Am Abend des Dienstags, 09.04.2024, kam es nach einem Körperverletzungsdelikt in Kirkel Limbach zu einer Verfolgungsfahrt, als Polizisten, im Zuge von Fahndungsmaßnahmen, das Fahrzeug des Täters in Homburg erblickten.

Dieser flüchtete unmittelbar nach Erblicken des Funkstreifenwagens. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über Schwarzenbach, Einöd, Zweibrücken, Wörschweiler, Limbach und Beeden sowie zurück nach Homburg.

Es handelte sich um einen silberfarbenen VW Golf 4 mit IGB-Kreiskennzeichen. Später wurde bekannt, dass das Kennzeichen wenige Tage zuvor in St. Ingbert gestohlen worden war.

Aufgrund der Länge der Verfolgungsfahrt und der gefahrenen Geschwindigkeiten sowie gefährlicher Situationen wurde die Verfolgung abgebrochen, um Gefährdungen unbeteiligter Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Der Fahrer ist der Polizei allerdings bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug oder den Insassen geben können. Insbesondere der oder die Fahrzeugführer-/in des PKW, welcher auf der L 222 durch den entgegenkommenden flüchtenden PKW gefährdet worden ist, wird gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel. 068411060) in Verbindung zu setzen. Auch Personen, welche möglicherweise Videoaufnahmen der Verfolgungsfahrt gefertigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

