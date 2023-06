Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230616-2-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach Trickdiebstahl in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am heutige Vormittag wurde ein Ehepaar in der Meiereistraße in Büdelsdorf Opfer eines Trickdiebstahl.

Zwischen 10.45 - 11.00 Uhr klingelten angebliche Dachdecker an der Haustür des Ehepaars und boten an, dass angeblich marode Dach für geringes Geld zu reparieren. Die Ehefrau bat die beiden Dachdecker ins Haus, einer der beiden Männer führte das Gespräch mit der Ehefrau, der andere Mann ging in der Zeit ins Obergeschoss des Hauses. Nach einigen Minuten kehrte der zweite Mann ins Erdgeschoss zurück und beide verließen das Haus wieder.

Der Ehemann, der sich während des Gespräches im Nebenraum aufhielt, kam die Sache verdächtig vor und zusammen mit seiner Frau kontrollierten sie die Wertsachen, die sich im Obergeschoss befanden. Dort stellte das Ehepaar fest, dass ihnen ein kleinerer fünfstelliger Geldbetrag sowie eine Uhr entwendet wurden.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: Beide Männer ca. 50-60 Jahre alt, einer schlank, einer dicklich, der schlankere Mann ca. 175 cm groß, der dickere 180 cm groß, beide hatten ein europäisches Erscheinungsbild, der schlanke Täter trug ein kariertes Hemd und eine helle Hose, der dickere Täter trug ein weißes Hemd und eine Schiebermütze, beide Männer sprachen akzentfreies Hochdeutsch, beide Täter trugen weder eine Brille noch einen Bart.

Nachdem die beiden Täter das Haus verlassen hatten, gingen sie zu Fuß in Richtung Kaiserstraße.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat die beiden Männer in Büdelsdorf am heutigen Morgen gesehen, wer kann ggf. Angaben zu einem Fahrzeug machen, mit dem die Täter unterwegs waren?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell