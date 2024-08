Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Friedhofstraße- Zeugen gesucht (01.08.2024)

Donaueschingen (ots)

In der Friedhofstraße ist am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr, eine Unfallflucht passiert. Ein unbekannter Autofahrer prallte vermutlich bei einem Parkvorgang gegen die linke Fahrzeugseite eines auf einer Parkfläche vor dem Anwesen der Hausnummer 43 abgestellten schwarzen Ford Grand C-Max. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell