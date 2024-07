POL-EN: Hattingen: Pkw kollidiert mit zwei Radfahrern- Lebensgefahr besteht

Schwelm (ots) - Das Mobiliar verwüstet und Bargeld gestohlen wurde bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Jessinghauser Straße in Schwelm. Unbekannte Täter hebelten zwischen dem 07.07.2024, 22:00 Uhr und dem 08.07.2024, 08:00 Uhr eine Zugangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Kita. ...

