POL-WAF: Oelde. Nissan Micra angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagmorgen (19.07.2024) gegen 04.10 Uhr einen Audi S Q 5 in Drensteinfurt gestohlen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-BD10 stand an der Arnold-Huppertz-Straße und wurde gewaltsam geöffnet. Hinweise zu dem Täter oder Verbleib des Autos bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur ...

