Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Straßensperreung nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.5.2024, 17.00 Uhr kam es im Einmündungsbereich Theodor-Naarmann-Straße/Westring in Oelde zu einem Verkehrsunfall mit Sperrung des Westrings für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme. Ein 22-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Theodor-Naarmann-Straße und bog nach links auf den Westring ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 22-jährigen Ennigerlohers, der den Westring befuhr. Kräfte der Feuerwehr setzten einen hydraulischen Spreizer ein, um die Fahrertür des Autos des Ahleners zu öffnen. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Pkw-Fahrer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die jungen Männer in ein Krankenhaus. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell