Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Hohen Sachschaden bei Verkehrsunfall verursacht

Warendorf (ots)

Ein Kind hat am Donnerstag, 16.5.2024, 16.20 Uhr hohen Sachschaden bei einem Verkehrsunfall in Telgte verursacht. Der Junge nahm den Fahrzeugschlüssel des Familienautos an sich und fuhr mit dem Pkw mit erheblicher Geschwindigkeit durch die Feuerbachstraße. Dabei beschädigte der Telgter mehrere Gartenzäune, eine Hauswand, einen Baum und ein anderes Auto. Des Weiteren kam es zu zwei Gefährdungen von einem Kind und einer Frau, die glücklicherweise unverletzt blieben. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und wurde durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster unterstützt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell