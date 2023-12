Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - grauer Nissan beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 13. Dezember kam es in der Zeit zwischen 15.40 Uhr und 18.00 Uhr in Nordhorn auf der Bentheimer Straße, in Höhe des dortigen Juweliers zu einer Unfallflucht. Ein dort auf dem Parkstreifen ordnungsgemäß geparkter grauer Nissan Kleinbus wurde durch bislang unbekannt gebliebenes Fahrzeug im Vorbeifahren touchiert. In der Folge entfernt sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921 3090 zu melden.

