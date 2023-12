POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Wietmarschen / A31 (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr ereignete sich in Höhe der AS Lingen, Richtung Emden ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Reisebus wechselte direkt vor dem 52-jährigen Fahrer eines Mercedes vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen. Der Fahrzeugführer des Mercedes musste eine Gefahrenbremsung einleiten, wobei sein Fahrzeug die Mittelschutzplanke touchierte. Danach gelang es dem Fahrer ...

mehr