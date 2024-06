Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Südrandstraße (K1011). Der 56-jährige Jeep-Fahrer befuhr die Südrandstraße und bog nach links in die Renninger Straße in Fahrtrichtung Leonberg ein. Zeitgleich befuhr die 49-jährige Mercedes-Fahrerin die Südrandstraße in Fahrtrichtung Anschlussstelle Leonberg-West. Im Einmündungsbereich der Renninger Straße / Südrandstraße kam es zur Kollision zwischen dem Jeep und dem Mercedes. Mutmaßlich missachtete einer der Beteiligten das rote Licht der dortigen Ampel. Die Ermittlungen dazu dauern an. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beim Mercedes beläuft sich auf circa 15.000 Euro und beim Jeep auf circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

