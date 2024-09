PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mit Flasche angegriffen +++ Von Fahrrad gestoßen +++ Mehrere Trickdiebstähle +++ An Polizei vorbei gerast +++ Fahrzeugkontrollen in Limburg

Limburg (ots)

1. Mit Flasche angegriffen,

Merenberg, Daimlerstraße, Donnerstag, 29.08.2024, 23:10 Uhr

(cw)Eine gefährliche Körperverletzung ereignete sich Donnerstagabend in Merenberg. Zwei Personen wurden verletzt. Um 23:10 Uhr kam es vor einer Spielhalle in der Daimlerstraße zu einem Streit. Ein unbekannter Mann hatte innerhalb der Spielhalle eine Frau verbal bedrängt, worauf sich ein 32-Jähriger einmischte und den Täter zur Rede stellte. Dies führte vor der Spielhalle zu einer Schlägerei, in dessen Verlauf der Täter mit einer Flasche auf den Kopf des 32-Jährigen schlug. Ein 26-Jähriger versuchte nun, die beiden Männer zu trennen und wurde ebenfalls durch den Täter angegriffen. Als der unbekannte Aggressor ein Messer aus der Tasche holte, schlug ihn der 32-Jährige mehrfach, so dass der Unbekannte das Messer fallen ließ und in einem schwarzen PKW flüchtete. Beide Helfer wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Der Täter wird als circa 180cm groß mit Glatze und dunklem Bart beschrieben. Er habe türkisch gesprochen. Die Polizei in Limburg bittet Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Von Fahrrad gestoßen und verletzt,

Limburg, Industriestraße, Donnerstag, 29.08.2024, 18:30 Uhr

(cw)In Limburg kam es am Donnerstagabend zu einem Angriff auf einen Fahrradfahrer. Ein 16-Jähriger war gegen 18:30 Uhr in der Industriestraße in Begleitung eines Freundes auf einem Fahrrad unterwegs, als er unvermittelt von einem Mann angegriffen und vom Fahrrad gestoßen wurde. Auch versuchte der Täter, den Jugendlichen zu schlagen. Anschließend griff der Mann nach dem E-Scooter der Begleitung des Jugendlichen, hob diesen in die Luft und warf ihn zu Boden, wodurch er beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Angreifer in die Blumenröder Straße. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre mit deutschem Phänotyp beschrieben. Er hatte schwarze Haare in Form eines Boxerschnitts und sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Trickdiebstahl scheitert,

Limburg, Schiede, Donnerstag, 29.08.2024, 14 Uhr bis 14:30 Uhr

(cw)Am Donnerstagnachmittag vereitelte eine Frau in Limburg einen Trickdiebstahl. Gegen 14:00 Uhr setzte sich die 66-jährige Frau in ihr Fahrzeug, welches in der Straße "Schiede" stand, nachdem sie zuvor in einer Bankfiliale Geld abgehoben hatte. In diesem Moment machte ein Mann auf sich aufmerksam und deutete auf mehrere Geldscheine, die neben der Fahrertür der Frau auf dem Boden lagen. Gleichzeitig öffnete ein Komplize die Beifahrertür, um die Handtasche zu greifen, die auf dem Beifahrersitz lag. Die Frau griff jedoch nach ihrer Tasche, so dass die beiden Täter ohne Beute flüchteten. Der Mann an der Fahrertür wird als eher groß, von kräftiger Statur, mit grauen Haaren und ungefähr 55 bis 60 Jahre als beschrieben. Er trug ein hellblaues Hemd und helle Jeans. Die Person, die nach der Handtasche griff, beschreibt die Frau als eher klein, von schlanker Statur und mit dunklerem Hauttyp. Er sei 65 bis 70 Jahre alt und habe ein ein rot kariertes Hemd und eine schwarze Schirmmütze getragen.

Hinweise auf die Täter oder die Tat nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Handtasche nach Ablenkung gestohlen,

Bad Camberg, Limburger Straße, Donnerstag, 29.08.2024, 12:55 Uhr

(cw)In Bad Camberg ereignete sich am Donnerstagmittag ein Trickdiebstahl. Eine Handtasche wurde gestohlen. Gegen 13:00 Uhr hielt sich eine 81-Jährige in ihrem PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Limburger Straße auf. Durch einen unbekannten Mann wurde die ältere Dame abgelenkt. Dies nutzte ein Komplize aus, um die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche der Seniorin zu entwenden. Nur einer der Täter kann beschrieben werden. Dieser soll etwa 35 bis 40 Jahre alt von osteuropäischer Erscheinung und 175cm groß sein. Er hat kurze dunkle Haare, wirkte ungepflegt und trug einen Stoppelbart. Wer die Täter gesehen oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen, Brechen-Niederbrechen, In den Wallgärten, Donnerstag, 29.08.2024, 12:32 Uhr

(cw)Donnerstagmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in Niederbrechen zu einem Diebstahl. Eine 72-Jährige befand sich um 12:30 Uhr in dem Markt in der Straße "In den Weingärten" und legte während des Einkaufs ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen ab. Im Markt wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und abgelenkt, während ein zweiter Täter die Handtasche aus dem Wagen stahl. Der Mann, der die Seniorin ansprach, sei etwa 180cm groß, kräftig und habe ein südländisches Erscheinungsbild. Er habe kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart und sprach gebrochen englisch und deutsch. Er trug eine Sonnenbrille und ein orangenes T-Shirt. Der Komplize sei etwa 175cm groß, schlank mit kurzen schwarzen Haaren. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit einem goldenen Drachen, einer grauen Hose und schwarz-weißen Schuhen.

Hinweise zur Tat oder auf die Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

6. An Zivilstreife vorbeigerast,

Bereich Weilburg, Bundesstraße 456, Mittwoch, 28.08.2024, 11:05 Uhr

(cw)Zu einem Verkehrsdelikt kam es am späten Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 456 im Bereich Weilburg. Eine Limburger Zivilstreife fuhr gegen 11:00 Uhr auf der B 456 in Richtung der B 49, als in Höhe der Forstschule ein 36-jähriger Mercedesfahrer die Beamten überholte. Nachdem der Fahrer den Zivilwagen überholt hatte, beschleunigte er und überschritt deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Vor der Auffahrt auf die B 49 musste der 36-Jährige seine Fahrt verlangsamen und konnte angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund seiner Fahrweise besteht der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der Mann muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

7. Fahrzeugkontrollen auf Parkplatz,

Limburg, Westerwaldstraße, Donnerstag, 29.08.2024, 22:40 Uhr

(cw)Diverse Fahrzeug- und Personenkontrollen führte die Polizei am Donnerstagabend in Limburg durch. Mehrere Anrufe führten die Limburger Polizei um 22:40 Uhr auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Westerwaldstraße. Anwohner hatten sich über die Lärmbelästigung durch aufheulende Motoren und Geschrei beschwert. Auf dem Parkplatz konnten 14 Fahrzeuge und mehrere Personen angetroffen und kontrolliert werden. Nach Ende der Kontrolle wurden alle Personen des Platzes verwiesen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell