POL-LM: +++ Brand von Strohballen +++ Verkehrsunfallflucht in Villmar +++

1.

Brand von Strohballen Ereignisort: 65555 Limburg-Offheim, Dehrner Weg Ereigniszeit: Samstag, 31.08.2024, 20:47 Uhr

Am Samstag, dem 31.08.2024, um 20:47 bemerkte ein Zeuge einen brennenden Strohballen auf einem Feld im Dehrner Weg in Limburg-Offheim. Der Strohballen konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei in Limburg geführt.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2.

Verkehrsunfallflucht in Villmar Unfallort: 65606 Villmar-Falkenbach, Zur Aussicht Unfallzeitraum: Samstag 31.08.2024, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Am Samstag, dem 31.08.2024 gegen 11:00 Uhr parkte die Fahrzeughalterin ihren Pkw, einen grauen 5er BMW, in der Straße Zur Aussicht in Villmar-Falkenbach. Als sie gegen 17:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Beide Türen sowie der hintere Kotflügel waren verkratzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen

Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06471 / 9386-0 zu melden.

