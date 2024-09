POL-LM: Nach Streit mit Gaspistole geschossen +++ Nach Enkeltrick Geld überwiesen +++ Reifen zerstochen +++ Von der Fahrbahn abgekommen

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Nach Streit mit Gaspistole geschossen, Bad Camberg, Limburger Straße, Dienstag, 03.09.2024, 21:31 Uhr

(cw)In Bad Camberg eskalierte am Donnerstagabend ein Streit. Gegen 21:30 Uhr hielten sich ein 22-Jähriger und seine Begleitung auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Limburger Straße auf, als eine dreiköpfige Gruppe erschien und es zwischen dem 22-Jährigen und einem 33-Jährigen zum Streit kam. In dessen Verlauf wurde durch den Älteren der beiden eine Gaspistole eingesetzt. Ein unbekannter Begleiter des 33-Jährigen schlug obendrein mit einem Gegenstand in Richtung des 22-Jährigen, der bei der Tat leicht verletzt wurde. Die Beamten konnten den 33-Jährigen Aggressor im Nahbereich festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

2. Nach Enkeltrick Geld überwiesen,

Bad Camberg, Dienstag, 03.09.2024

(cw)In Bad Camberg kam im Verlauf des Dienstags zu einem Enkeltrick. Es wurde Geld überwiesen. "Angeblich habe man das Handy verloren und dies sei die neue Nummer". So ähnlich war der Einstieg, den die Täter bei einer Frau aus Bad Camberg nutzten, um sie letztendlich zu betrügen. "Man müsse eine Rechnung begleichen und dazu würde Geld benötigt". Die Seniorin bemerkte den Schwindel nicht und überwies einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Varianten dieser Art des Enkeltricks oder des Schockanrufs sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Organe der Rechtspflege, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Verwandte aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Die Betrüger haben es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen. Entweder muss Geld vorgestreckt werden oder eine Kaution geleistet werden. Grundsätzlich gilt: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf oder löschen die Nachricht! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

3. Reifen zerstochen,

Limburg, Eisenbahnstraße, Montag, 02.09.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 03.09.2024, 6:50 Uhr

(cw)In Limburg beschädigte ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag einen PKW. Die Reifen wurden zerstochen. Zwischen 19 Uhr und 06:50 Uhr zerstach der Täter zwei Reifen eines in der Eisenbahnstraße geparkten weißen VW Caddy. Der Sachschaden wird mit über 300 Euro beziffert. Bisher liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise.

4. Von der Fahrbahn abgekommen,

Bad Camberg, Prießnitzstraße, Dienstag, 03.09.2024, 10:30 Uhr

(cw)Ein Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagvormittag in Bad Camberg. Vier PKW waren betroffen. Gegen 10:30 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem PKW die Prießnitzstraße in Richtung Frankfurter Straße. Die Frau kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der beiden Fahrzeuge noch gegen ein drittes Fahrzeug geschoben. Nach ersten Erkenntnissen war ein medizinischer Notfall die Ursache. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

