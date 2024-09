PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Passanten mit Waffe bedroht +++ Diebstahl aus Kirche +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++ Kontrollen "Sichere Innenstadt"

Limburg (ots)

1. Passanten mit Waffe bedroht,

Limburg, Grabenstraße, Montag, 02.09.2024

(cw)Am Montagnachmittag fuchtelte ein Mann in Limburg mit einer Waffe und einem Messer herum. Gegen 17:15 Uhr meldeten mehrere Personen in der Grabenstraße, dass dort ein Mann mit einer Waffe und einem Messer sitzen und die Passanten bedrohen würde. Mehrere Streifenwagenbesatzungen handelten schnell und konnten den Täter, einen 46-Jährigen wohnsitzlosen Limburger, antreffen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softairwaffe. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

2. Diebstahl aus Kirche,

Hadamar-Niederhadamar, Kreisstraße 478, Mühlenstraße, Montag, 26.08.2024 8:00 Uhr bis Montag, 02.09.2024, 11:30 Uhr

(cw)Im Verlauf der letzten Woche stahlen Unbekannte Geld aus einer Kapelle in Niederhadamar. Zwischen Montagmorgen letzter Woche und Montagmittag dieser Woche brachen Unbekannte mit Gewalt den Opferstock einer Kapelle in der Nähe der Kreisstraße 478 auf, entnahmen Bargeld und flüchten in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kapelle geben oder hat etwas beobachtet? Die Polizei Limburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

3. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Bereich Obertiefenbach, Bundesstraße 49, Montag, 03.09.2024, 08:45 Uhr

(cw)Ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen beeinträchtige den Verkehr auf der Bundesstraße 49 im Bereich Obertiefenbach. Mehrere PKW waren auf der Bundesstraße 49 in Richtung Limburg unterwegs, als ein 80-Jähriger mit seinem Kia an der Auffahrt Obertiefenbach auf die B 49 auffuhr. Unvermittelt wechselte der Fahrer von der Beschleunigungsspur über die rechte auf die linke Spur. Dabei übersah er den links fahrenden Ford eines 55-Jährigen, kollidierte mit diesem und der Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Ein 58-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über diverse Fahrzeugteile. Der 80-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug des älteren Mannes wurde abgeschleppt.

4. Kontrollen "Sichere Innenstadt",

Freitag, 31.08.2024, 18:00 Uhr bis 0 Uhr, Montag, 2.09.2024, 18 Uhr bis 23 Uhr,

(cw)Im Rahmen des Konzepts "Sichere Innenstadt" führten Beamte der Landes- und Bundespolizei Kontrollen in Limburg durch. Am Freitag- und Montagabend führten mehrere Beamte der Polizei Limburg, unterstützt durch das Hessische Präsidium Einsatz und der Bundespolizei Personenkontrollen durch. Schwerpunkt war die seit August 2024 verfügte Waffenverbotszone. Insgesamt wurden an den Abenden 105 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise konnten bei den Kontrollen keine verbotenen Gegenstände aufgefunden werden. Im Rahmen des Konzeptes "Sichere Innenstadt" werden die Stadt Limburg, Bundes- und Landespolizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Limburger Innenstadt Präsenz zeigen.

