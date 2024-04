Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liggersdorf, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bankfiliale (29.04.2024)

Liggersdorf (ots)

In der Nacht auf Montag ist es zu einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Hauptstraße in Liggersdorf gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein nebenan gelegenes Geschäft gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Volksbank. Im Inneren versuchten die Einbrecher anschließend den Geldautomaten und einen Tresor aufzuflexen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen.

Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Volksbank Filiale beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell