POL-LM: Einbruch in Gartenhütte +++ Nächtlicher Schwimmbadbesuch +++ Brand in Klinik

1. Einbruch in Gartenhütte,

Weilburg, Brückenstraße, Donnerstag, 05.09.2024

(ms) In Weilburg wurde am Donnerstag in eine Gartenhütte eingebrochen und ein Rasenmäher gestohlen. Zu einer unbekannten Tatzeit verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Grundstück in der Brückenstraße. Dort drangen sie in ein Gartenhäuschen ein und entwendeten einen Rasenmäher im Wert von etwa 250 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

2. Nächtlicher Schwimmbadbesuch,

Weilmünster, Freibad Wolfenhausen Donnerstag, 05.09.2024, 04:00 Uhr bis 06:30 Uhr

(jg)In der vergangenen Nacht konnte es ein junger Mann nicht bis zu den offiziellen Öffnungszeiten des Freibads in Weilmünster Wolfenhausen abwarten. Der 35-jährige Weilburger überwand gegen 04:00 Uhr den Zaun des Freibads und ging in das Becken. Dabei verlor er diverse Gegenstände, die er später mit einem Kescher wieder herausangeln wollte, beschädigte hierdurch jedoch den Kescher. Als gegen 06:30 Uhr der Bademeister das Freibad aufschloss, konnte er den Mann noch auf dem Gelände antreffen, widerstandslos festhalten und anschließend an die Polizei übergeben.

3. Brand in Klinik,

Hadamar, Mönchberg, Donnerstag, 05.09.2024, 14:30 Uhr

(ms) In Hadamar kam es in einer Klinik am Donnerstagnachmittag zu einer Brandstiftung. Gegen 14:30 Uhr zündete eine 39-jährige Frau in ihrem Zimmer der Klinik in der Straße "Mönchberg" die Matratze ihres eigenen Bettes an. Nachdem der Feueralarm ertönte, begaben sich mehrere Pfleger in das Zimmer, holten die Frau dort heraus und löschten das Feuer. Die 39-Jährige wurde anschließend aufgrund des Verdachtes einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Pfleger und alle weiteren Patienten wurden vor Ort von einem Arzt untersucht und blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

