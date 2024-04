Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bettingen (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2024, wurde der Polizeiinspektion Bitburg eine Verkehrsunfallflucht mitgeteilt. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr, einen am Freckinger Platz in Bettingen geparkten roten PKW Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

