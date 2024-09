POL-LM: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jähriger aus Bad Camberg+++

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Gartenhütte, Weilburg, Brückenstraße, Donnerstag, 05.09.2024 (ms) In Weilburg wurde am Donnerstag in eine Gartenhütte eingebrochen und ein Rasenmäher gestohlen. Zu einer unbekannten Tatzeit verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Grundstück in der Brückenstraße. Dort drangen sie in ein Gartenhäuschen ein und entwendeten ...

mehr